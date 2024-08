Nach 40 Jahren Erbpacht in Krefeld Tragischer Fall – Stadt will Rentnerehepaar aus seinem Haus drängen

Das Ehepaar Wienen ist verzweifelt. Vor 40 Jahren kauften sie ein Haus in den Donks in Oppum. Das Grundstück dazu gehört ihnen nicht, sondern ist von der Stadt Krefeld per Erbpacht gepachtet. Der zugrundeliegende Vertrag läuft zum Jahreswechsel aus. Die Stadt hat dem Ehepaar jetzt mitgeteilt, dass er nicht verlängert werde. Das Haus solle abgerissen und durch neue Gebäude ersetzt werden. Die Senioren – der Mann ist nach einem Schlaganfall infolge einer Krebserkrankung schwer pflegebedürftig – stehen vor dem Nichts.