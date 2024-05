Nabu gibt Verhaltenstipps Vorsicht vor Bussardattacken beim Joggen in Krefeld

Vor allem beim Joggen in Waldrandnähe oder in der Nähe kleinerer Waldgehölze sei in den kommenden Wochen wieder Vorsicht angesagt. „Dort brütende Mäusebussarde erwarten nun ihren Nachwuchs. Vereinzelte Bussardeltern reagieren dann schon einmal empfindlich auf sich schnell bewegende Jogger, Radfahrer und seltener sogar auf Fußgänger und attackieren die vermeintliche Gefahr für ihre Jungen – manchmal auch mit Schnabel und Krallen“, heißt es vonseiten des Nabu. Die Organisation rät dazu, sich in der Umgebung bekannter Horste aufmerksam und vor allem langsam zu bewegen. „Für den Fall, dass es dennoch zu einem Angriff kommt, sollte man möglichst Ruhe bewahren, den Kopf mit Händen oder einem erhobenen Ast abschirmen und sich langsam vom Bussard und seinem Horst entfernen.“ Was die Tiere zum Angriff animiert, sei die Geschwindigkeit. Diese veranlasse den Bussard dazu, „in dem Jogger oder Radfahrer eine Bedrohung für seine Jungen zu sehen“, erklärt Christian Chwallek, Sprecher des Landesfachausschusses Ornithologie im Nabu NRW.