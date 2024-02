Rekordteilnahme bei Mitmach-Aktion Das sind Krefelds meist gezählte Wintervögel

Belohnt wurden die fleißigen Zählenden mit mehr Vogelsichtungen als im Vorjahr. Die Zahl der insgesamt im Schnitt pro Garten gesichteten Vögel liegt in NRW bei 32,5 Vögeln pro Garten. Auch in Krefeld waren viele Vogelbeobachter dabei: 324 Vogelfreunde reichten ihre Ergebnisse beim Nabu NRW ein. So wurden in 246 Gärten 6482 Vögel gezählt. „Vor allem viele Waldvogelarten, wie Kohlmeise, Buntspecht und Eichelhäher zeigten sich öfter an den Futterstellen“, berichtet Chwallek weiter. „Die klirrende Kälte in Teilen Ost- und Nordeuropas war sicher ein Grund, dass auch vermehrt Wintergäste wie Bergfink und Birkenzeisig in Nordrhein-Westfalen gemeldet wurden.“ Mit mehr als doppelt so vielen Sichtungen wie 2023 machten die letzten Kraniche auf sich aufmerksam, als sie die eingeschneite norddeutsche Tiefebene verließen. Und wie sah es in Krefeld aus? Das sind die Top 10: