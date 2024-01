Erfinderin der Electronic Philosophic Music Mylène Kroon - die Nachtschwärmerin aus der Musikschule

Dämmerung, die Farben verblassen, die Konturen werden unscharf. Am Übergang zur Nacht steht ein Mensch an einer Wiese und betrachtet den aufgehenden Mond. Nach und nach tritt er aus sich heraus, lässt seine Beine, seine Arme, seinen Körper ge­hen, wird eins mit der mystischen Atmo­sphäre der Dunkelheit, in der nur die Re­fle­xion der Sonne Licht bringt. „Unhuman“ heißt der Song, in dem Mylène Kroon diese Szene kunstvoll in Worte und Klänge verpackt. Die Niederländerin macht „Electronic Philosophic Music”, eine Musikrichtung, die sie selbst entwickelt hat. „Es war so schwierig zu beschreiben, was ich genau mache“, erzählt sie, „da habe ich einfach einen neuen Namen dafür gesucht und jetzt meine eigene Sparte.“ Das sei viel besser als zu erklären, woraus sich ihre Musik zusammensetze, schließ­lich ist Mylène Kroon sowohl in der klas­sischen Musikwelt als auch im Jazz zuhau­se und aus ihrer Jugend kommt noch die Begeisterung für die elektronische Musik dazu. Sie ist darüber hinaus seit einem Jahr die neue Gesangslehrerin an der Musik­schu­le der Stadt Krefeld und unterrichtet dort Musik­theater, Gesang und Jekits-Singen (ein Landesbildungsprogramm an Grund- und Förderschulen), letzteres sehr engagiert auch an der Mariannenschule im Bahnhofsviertel. Dem­nächst wird sie die gesamte Gesangs­klasse übernehmen.