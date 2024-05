Muttertag am 12. Mai 2024 in Krefeld Die zehn häufigsten Fragen werdender Mütter zur Geburt

Deborah Aulich ist Leitende Hebamme im Mutter-Kind-Zentrum am Helios Klinikum Krefeld und hat 20 Jahre Berufserfahrung – seit 2009 arbeitet sie am Lutherplatz. Sie kennt die Sorgen und Fragen junger Mütter und hat auch die Veränderungen in einer Geburtsklinik vor Augen. Wo es früher im Kreißsaal nur Liegen zur Geburt gab, gibt es heute Gebärlandschaften und -hocker, Geburtsmatten und Geburtswannen. Wir wollten von ihr anlässlich des bevorstehenden Muttertages wissen: Was sind die häufigsten Fragen werdender Mütter? Hier Fragen und Antworten von Deborah Aulich.