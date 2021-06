Im Stadtteil Cracau : Mutter und Tochter belästigt

Krefeld Im Stadtteil Cracau waren am Montag zwischen 21.45 und 22 Uhr eine Frau und ihre 14-jährige Tochter auf der Viktoriastraße unterwegs, als sie auf Höhe des Bismarckplatzes von einem Mann unsittlich angesprochen und berührt wurde.

Wie die Polizei mitteilt, entfernte sich der Täter erst an der Kreuzung Blumentalstraße/Moerser Straße, als die Frau auf die Fahrbahn trat, um Autofahrer auf die Situation aufmerksam zu machen und sie gleichzeitig die Polizei anrief. Der Gesuchte ist 20 bis 22 Jahre alt, rund 1,60 Meter groß. Er hat schwarze Haare und trug eine schwarze Jeans und ein schwarzes T-Shirt. Hinweise an die Polizei, Ruf 02151 6340 oder per E-Mail an [email protected].