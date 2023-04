Antwort auf Krefelder Arbeiterpriester zum Betteln Muslime weisen Kritik zurück

Zu den Regeln gegen aggressives Betteln sagte Ünal: „Die Türkische Union steht voll und ganz hinter unserem Oberbürgermeister Frank Meyer. Wir haben in Krefeld kein Bettel-, sondern ein Drogenproblem. Betteln dient meist der Finanzierung von Drogen. Und wir haben ein Sicherheitsproblem auf Basis der Drogen.“ Er, Ünal, kenne die Probleme, da er in der City aufgewachsen sei; auch sei er schon nachts am Theaterplatz aggressiv angegangen worden. Ünal betonte auch, es sei gut, den Drogenabhängigen professionelle Hilfe über Streetworker und das Drogenhilfezentrum anzubieten.