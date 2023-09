Städtische Musikschule Krefeld Wie Heidi die Herzen in Krefeld erobert

Auch wenn es mit den „Heidi“-Vorstellungen gerade erst los geht, hat die Leiterin des Musiktheaters, Michaela Christl, schon Ideen für weitere Stücke. Welche das sind, möchte sie noch nicht verraten. Sie hatte den Auftrag für das Jubiläums-Musical bekommen. „In unserer heutigen Zeit, wollte ich mehr Wärme, Herzlichkeit, Spaß und Freude in ein Stück reinbringen“ berichtet sie. „Ich komme aus Österreich und bin mit Heidi aufgewachsen. Dieses Mädchen war durch seine Art sehr prägend für mich.“ Für sie stellte sich die Frage, wie man Krefeld bestmöglich in Szene setzen kann, so dass Frankfurt einfach durch Krefeld ersetzt wurde. „Dann habe ich den Oberbürgermeister in das Stück mit reingeschrieben und habe gehofft, dass er mitspielt. Und das hat auch geklappt. Das spricht für mich auch für Krefeld“, sagt sie. Als es dann endlich so weit war, war die Aufregung groß: „Ich habe hinter dem Regiepult gestanden und habe mitgefiebert“ erzählt Christl.