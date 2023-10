Musikschule Krefeld Musicals der Welt kommen auf den Lehrplan

Kern der neuen Struktur ist ein wöchentlicher Gesangsunterricht in festen Arbeitsgruppen bei den Gesangspädagoginnen Michaela Christl und Mylène Kroon. Ergänzt wird die Ausbildung durch eine zweite wöchentliche Ensemblestunde von 45 Minuten Dauer. Sprecherziehung, szenisches Spiel, Chorgesang und Tanz sind dort die wesentlichen Inhalte. „Das Fach Musiktheater bleibt also die gewohnt umfassende und vielschichtige Ausbildung. Aus pädagogischer Sicht stehen aber nun die Grundlagen von Stimmbildung und Gesang deutlicher im Mittelpunkt der Ausbildung. Außerdem erweitern wir den Lehrplan um das wichtige Repertoire der europäischen und amerikanischen Musicalliteratur“, so Schürmanns.