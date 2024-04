Musikschule Krefeld Trommeln, zupfen, flöten - Musikinstrumente sind zum Ausprobieren

In der Musikschule schließt sich um 18.30 Uhr der Vortrag „Beethoven und Rossini“ mit Klavierbeiträgen des junge Essener Pianisten Lewin Krumpschmid der Deutschen Rossini Gesellschaft an. Er spielt auf dem Kawai-Flügel eine Rossini-Ouvertüre, die Klaviersonate Nr. 27 op. 90 von Ludwig van Beethoven und „Alterssünden“ von Rossini. Der Eintritt ist frei, eine Spende für den Fördervereins der Musikschule willkommen. Das Bistro der Musikschule bietet an diesem Tag bei Kaffee und Waffeln eine Möglichkeit zum Verweilen an.