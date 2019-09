Musikschule Krefeld : In Wilmas Büdchen steckt Musik

In Wilmas Büdchen steckt Musik

Krefeld Das neue Musical der Musikschule begeistert das Publikum mit guten Darstellern und mit sehr viel Liebe zum Detail in der Ausstattung. Die Premiere kam beim Publikum bestens an.

Ein festlich geschmückter Eingang zum Helmut-Mönkemeyer-Saal der Musikschule stimmt am vergangenen Wochenende auf ein großes Ereignis ein: Es ist wieder einmal Zeit für die Premiere eines neuen Musicals, das gefühlt die „halbe“ Musikschule auf die Beine gestellt und einstudiert hat. „Wilmas Büdchen oder Bei uns ist immer etwas los! Ein Musical über die Kunst des Lebens und Leben-Lassens“ lautet das Motto. Julia Polziehn verantwortlich für den Text dieses Musicals, darüber hinaus für Sprecherziehung, Dramaturgie, Regie und Gesamtleitung hat alles im Griff. Der Musikschulsaal ist voll besetzt.

Die Handlung in Kürze: Abiturientin Wilma aus Berlin, die als Kind einige Jahre im Dunstkreis des Büdchens gelebt hat, ist auf der Suche nach ihrer Vergangenheit. Die Idylle rund um Wilmas Büdchen ist gefährdet, denn die Bauaufsichtsbehörde will den beliebten Treffpunkt der Kinder im Veedel schließen. Natürlich gibt es im Musical ein gutes Ende.

Die weiteren Aufführungen finden statt am 28., 29. September, 5., 6. Oktober, 16., 17., 23., 24. November im Helmut-Mönkemeyer-Saal der Musikschule, Uerdinger Straße 500.

Die Begeisterung für die Musicalproduktionen an der Musikschule ist so groß, dass sich wohl mühelos die Rollen doppelt besetzen lassen, denn es folgen noch viele Aufführungen bis zur Derniere am 24. November. „Und zwischen Ensemble 1 und Ensemble 2 gibt es keine Qualitätsunterschiede“, versichert Polziehn.