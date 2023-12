Musikschule Krefeld Neues Angebot - ab Januar singen die Harfen

In diesen Wochen entfaltet sie wieder ihren ganzen Zauber: Die Harfe mit ihrem glockenähnlichen Klang passt so wunderbar in die Weihnachtszeit und rührt viele Menschen. Sie ist eines der ältesten Instrumente. Schon um 3000 vor Christus muss sie in Mesopotamien bekannt gewesen sein, wie Abbildungen belegen. Im 21. Jahrhundert wird sie bei jungen Leuten immer beliebter. Ein Gradmesser dafür ist der alljährliche Wettbewerb „Jugend musiziert“, bei dem das Instrument immer mehr an Präsenz gewinnt. Vielleicht werden schon bald auch Krefelder Schülerinnen und Schüler mit dem Saiteninstrument beim Wettbewerb antreten. Denn die städtische Musikschule hat jetzt sieben Harfen bekommen.