Neujahrskonzert in Krefeld: Musikschule startet mit Pep und Pop ins Jahr

Neujahrskonzert in Krefeld

Ensembles aller Altersstufen musizierten beim Neujahrskonzert der Musikschule in der voll besetzten Friedenskirche. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Friedenskirche war voll besetzt, als die Musikschüler zum Neujahrskonzert luden. Alle Ensembles sorgten mit Pep, klassischer Musik und Popmelodien für Begeisterung.

Die Musikschule hatte eingeladen und viele viele kamen: Zum Neujahrskonzert war die Friedenskirche komplett gefüllt. Drei musikalische Gruppen spielten vor der Pause, drei danach. Wobei die Grenzen zwischen den einzelnen Ensembles auch fließend sind, denn manche Kinder oder Jugendliche gehören nicht nur einem Ensemble an. Als erste traten die 13 Kinder vom Streicherspielkreis mit vier Stücken auf. „Es ist ihr erster Auftritt überhaupt“, erklärte der stellvertretende Leiter der Musikschule, Roman Marreck. Die Jüngsten spielten auch zwei Kanons: Frühe Übung in Mehrstimmigkeit. Die Leitung des Kreises hat Silvia Luft, der zu ihrem Geburtstag am Tag des Konzerts gratuliert wurde. Ihnen folgte das Kinderorchester unter der Leitung von Philip Krull, mit sechs Songs aus dem angloamerikanischen Raum. Den Abschluss bildete eine schwungvolle Polka – sehr viel Applaus auch für diese Gruppe. Nach der Mozartschen Ouvertüre von „La Finta Semplice“ spielte das „Junge Orchester“ vier weitere Stücke, darunter auch Filmmusik von Ennio Morricone.