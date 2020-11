Krefelder Musikprojekt : Musik von Krefelder Jazzern und türkischen Barden

Die Baglama ist das traditionelle Begleitinstrument der türkischen Barden Foto: hertgen

Krefeld Das Klang-Kultur-Projekt „Sounds and Voices“ des Werkhauses wird jetzt virtuell fortgesetzt. Jazz-Schlagzeuger Till Menzer und seine Kollegen treten im Stream mit den Zuschauern in Interaktion.

(ped) Ein Projekt, das auf den künstlerischen Austausch baut, hat in Pandemie-Zeiten erschwerte Bedingungen. Zumal wenn die Künstler aus unterschiedlichen Ländern und Kulturkreisen kommen. Deshalb treffen sich die Musiker aus Deutschland und der Türkei nur virtuell: Jazz-Schlagzeuger Till Menzer arbeitet innerhalb des Projektes „sounds and voices – Dort und Hier“ mit türkischen Musikern, die jetzt nicht persönlich nach Krefeld reisen können. Der Teil „sounds and voices II – Geräusch, Musik & Film von Dort und Hier“ startet am Samstag, 14. November, um 19 Uhr als Livestream.

Das Projekt gehört zu einer Themenreihe des Vereins Werkhaus, der mit dieser Veranstaltung den interkulturellen Austausch unter türkischen Künstlern mit aus Krefeld und Nordrhein-Westfalen stammenden Künstlern fortsetzt. Im Stream „treten diverse Musiker mit Zuschauern in Deutschland und in der Türkei in Interaktion. Auch sind unter Einbindung des Kommunalen Integrationszentrums (KI) und der Beteiligung von jugendlichen Integrationslotsen unter Leitung von Doga Sagsöz Beiträge entstanden, die mit Klängen, Geräuschen, Tönen und Stimmen interpretieren, was das Dort und das Hier im Zusammenhang mit Deutschland und der Türkei für Projekt-Teilnehmer aus Krefeld verkörpert“, teilt Anja Jansen vom Werkhaus mit.

Mit der Streaming-Veranstaltung soll Musik „als Methode der Begegnung und der Auseinandersetzung mit Lebenswirklichkeiten in den Vordergrund“ treten. Die türkischen Musiker Dogancan Vural, Özgün Tuncer und Mehmet Korkmaz präsentieren sogenannte field recordings aus Istanbul in einer Online-Galerie also natürliche Klänge, Geräusche und Schallerzeugnisse, die außerhalb eines Tonstudios aufgezeichnet worden sind.

Im Hauptprogrammteil des Abends wird die Musikerin Petra Nachtmanova von einem Projekt berichten, an dem sie maßgeblich beteiligt war. Im Gespräch mit Till Menzer will sie die Zuschauer nachvollziehen lassen, wie über die Kultur des Instrumentes Saz eine musikalische Brücke von der anatolischen Türkei bis in den Iran gebaut wurde. Dazu benutzt sie Filmeinspielungen, die die Stimmung der Musik, der Begegnungen und der Umgebungen unterstützen.

Petra Nachtmanova ist mit anatolischer Musik vertraut: Sie spielt Baglama. Das ist das am häufigsten gespielte traditionelle Begleitinstument der türkischen Barden. Die Baglama gehört zur Gruppe der Saz, also der Langhalslauten, die vom Balkan bis Afghanistan verbreitet sind. Mit Till Menzer (Schlagzeug) und Oliver Vogel (Gitarre) wird sie eine Session geben.

Für das Projekt hat der 1984 in Trabzon an der Schwarzmeerküste geborene Kammermusiker Burak Eker eine zweiteilige Arbeit für zwei Violinen und Klavier kreiert. Seine Kombination verschiedener Komponenten steht sinnbildhaft für zwei verschiedene Kulturen, die miteinander verflochten sind.

Die Teilnahme am Stream ist kostenlos.