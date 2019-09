Seidenweberhaus in Krefeld : Kunst mit dem Hochdruckreiniger

Krefeld Ein Kunstwerk ganz ohne Farbe: Das Streetart Duo Tubuku hat das Seidenweberhaus für das Mushroom Festival stellenweise gesäubert. Das Ergebnis ist beeindruckend. Ein mythischer Wald hebt sich nun hell vom grauen Beton ab.

Je nach Witterung wird es dort auch noch einige Jahre zu sehen sein. Gemacht haben es Jaroslaw Masztalerz und Alex Weigandt aus Krefeld. Die beiden Studenten haben sich vor drei Jahren als Künstler-Duo „Tubuku“ selbstständig gemacht: Sie machen Streetart und bieten als Werbeagentur deutschlandweit unter anderem Grafikarbeiten, 3D-Animationen und Social-Media Arbeit an. Auch in Krefeld haben sie sich schon an einigen Plätzen verewigt. Zuletzt waren sie beim Urbanart Festival „Home Street Home“ beteiligt, und aktuell laden sie in der Downtown Gallery zu Führungen. Die beiden sehen sich als Generalisten. „Vor etwa einem Jahr ist dann einer der Festival-Veranstalter auf uns zugekommen“, erzählt Jarek Masztalerz. Schnell sind daraus weitere Ideen entstanden. Auch das Seidenweberhaus sollte einbezogen werden. Da gab es nur einen Haken: Farbe durfte auf das Gebäude nicht aufgetragen werden. Und so suchte Tubuku eine Alternative. „Wir haben uns letztendlich für einen Cleaning Process entschieden“, sagt Alex Weigandt. Das heißt nichts anderes als: „saubermachen“. Statt der ganzen Fläche werden nur einige Stellen gereinigt, so dass dabei ein Muster erkennbar wird. Jarek Masztalerz hat diese Methode schon einmal an einer Brücke in der Nähe von Warschau gesehen. Selbst hat das Duo noch nie auf diese Art gearbeitet. Während einige Künstler dafür einen Wischmopp nutzen oder mit einem Meißel die oberste Dreckschicht abtragen, hat Tubuku den Hochdruckreiniger gewählt. Drei Tage lang reinigten sie damit das Seidenweberhaus und ließen kunstvolle Pflanzen aus dem Grau wachsen. Eine Vorlage hatten sie nicht. „Wir haben alles freihand gemacht“, erzählen die beiden 35-Jährigen. Bei der Gestaltung haben sie sich an der Natur orientiert und an die Vorgaben des Festivals gehalten. Wer genau hinsieht, kann auch Schriftzüge von lokalen Bands und der Tanzschule „Area 47“ sehen. Schließlich sei der Theaterplatz mit der Mediothek auch ein „kultureller Schmelzpunkt“.