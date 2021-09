Überraschende Personalie : Museumsleiterin Morscheiser verlässt Krefeld

Krefeld Im Kulturausschuss ist am Donnerstagabend bekannt gegeben worden, dass die Leiterin des Museums Burg Linn Krefeld verlässt. Ein Verlust: Mit ihr ist das Museum im 21. Jahrhundert angekommen.

(vo) Überraschende Personalie: Im Kulturausschuss ist in der Sitzung am Donnerstagabend bekannt gegeben worden, dass die Leiterin des Museums Burg Linn, Jennifer Morscheiser, Krefeld verlässt. Die Stadt erklärte am Abend auf Anfrage: „Die Stadt Krefeld und die Leiterin des Museums Burg Linn, Dr. Jennifer Morscheiser, beenden ihre Zusammenarbeit in gegenseitigem Einvernehmen. Die Gründe liegen im privaten Bereich. Die Stadt Krefeld dankt Frau Dr. Morscheiser für die engagierte Arbeit, die sie in Linn in den vergangenen fünf Jahren geleistet hat, und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute.“ Morscheiser hatte im Jahr 2016 die Nachfolge des langjährigen Museumsleiters Christoph Reichmann angetreten.