Bücherflohmarkt in Krefeld : Museumsfreunde suchen Lesefutter für Büchermarkt

Krefeld Gut erhaltene Bücher werden ab 27. August angenommen. Der Markt findet statt ab 31. August.

(RP) Der nächste Büchermarkt in Linn findet am Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September, von jeweils 11 bis 17 Uhr statt. Der Erlös kommt dem Deutschen Textilmuseum und dem Museum Burg Linn zugute. Die Annahme der Bücher in der Woche vor dem Markt beginnt am Dienstag, 27. August, und endet am Freitag, 30. August. Die Spenden werden jeweils von 13 Uhr bis 18 Uhr angenommen. Die Museumfreunde bitten Spender, auf Rahmenbedingungen bei der Abgabe von Büchern und Medien zu achten.