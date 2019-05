Dieses Foto zeigt die Tischgruppe so in Haus Esters, wie anfangs mit ihr gelebt und gewohnt wurde. Es ist ein sogenannte Kulissentisch, der durch Einlegebretter auf mehr als vier Meter Länge verlängert werden konnte. Das Foto ist erschienen in Christiane Lange: Mies van der Rohe und Lilly Reich: Möbel und Räume, Hatje Cantz Verlag.