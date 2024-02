Ausstellung zum Westfälischen Frieden in Linn Als die Hückelsmay in die Weltgeschichte einging

Es war ein kalter Wintertag, der blutig enden sollte. Am 17. Januar 1642 verloren in Krefeld 2800 Katholiken ihr Leben. 3000 Mann wurden gefangen genommen. Als Schlacht an der Hückelsmay ging das Ereignis in die Geschichte ein - es war einer der größeren Kämpfe des Dreißigjährigen Krieges. Das Museum Burg Linn widmet der Zeit des Krieges und des folgenden Westfälischen Friedens eine Ausstellung. Hellebarden sind zu sehen, Harnische und Kanonenkugeln. Weniger augenfällig, aber umso wertvoller sind einmalige Schriftstücke aus dem 17. Jahrhundert.