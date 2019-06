Krefeld : Müllmenge in Krefeld ist um sechs Prozent gesunken

Krefeld Damit hat jeder Krefeld im Schnitt 823,27 Kilogramm Abfall pro Jahr erzeugt.

Da in der Krefelder Müllberbrennungsanlage nicht nur Krefelder Müll, sondern Abfälle aus dem Umland verbrannt werden, fielen 2018 114.870 Tonnen Verbrennungsrückstände ab, also Schlacke, Rauchgasreinigungsgips und Filterstäube. Rund 74.466 Tonnen der Verbrennungsrückstände wurden auf die Deponie Brüggen II des Kreises Viersen verbracht.

Der Trend zu geringeren Abfallmengen verlief nicht geradlinig. In der Abfallbilanz des Jahres 2009 wurden 202.060 Tonnen Abfälle (alle Arten) ausgewiesen. Bis 2014 war die Entwicklung rückläufig. Von 2012 auf 2013 sank die Menge aller Abfallarten sogar relativ stark von 192.000 auf 179.00 Tonnen, stieg dann aber wieder kontinuierlich auf 198.000 Tonnen im Jahr 2017 an. So fällt der Rückgang am Müllaufkommen zwischen 2009 und 2018 mit acht Prozent oder 15.360 Tonnen relativ gering aus.