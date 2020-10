Kostenpflichtiger Inhalt: Genossen befürchten Konflikte zwischen Beruf und Mandat : Mülheimer SPD nimmt Krefelder Peter Vermeulen (CDU) aufs Korn

Peter Vermeulen ist Ratsherr in Krefeld und Dezernent in Mülheim. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Peter Vermeulen ist Dezernent in Mülheim an der Ruhr und Ratsherr in der Stadt Krefeld. Aus dieser Konstellation versucht die SPD in beiden Städten nun politisches Kapital zu schlagen.