Neuer Srore an der Hochstraße Mr. Spex eröffnet die 69. Filiale in Krefeld

Die als Online-Optiker bekannt gewordene Kette Mr. Spex setzt ihre Expansion im stationären Handel fort. Am Mittwoch eröffnete sie eine neue Filiale in der Krefelder Innenstadt an der Hochstraße 73-75 auf gut 100 Quadratmetern Ladenfläche. „Mit dem neuen Store in Krefeld erschließen wir als Omnichannel-Optiker eine weitere Stadt, in der es bisher keine eigenen Läden gab“, erklärte eine Unternehmenssprecherin. Die Immobilie liege direkt an einer Einkaufsmeile in 1a-Lage. Die Stores von Mister Spex seien ein wesentlicher Baustein des erfolgreichen Omnichannel-Konzepts, das es Kunden ermögliche, an allen Berührungspunkten (Touchpoints) jederzeit den favorisierten Service im Kaufprozess in Anspruch zu nehmen. Vor Ort gebe es eine kuratierte Auswahl an Brillen und Sonnenbrillen aus den Eigenmarkenkollektionen, von Designer-Brands und Independent Labels. Gleichzeitig könne aus den Stores heraus auf das Online-Sortiment von mehr als 10.000 Produkten zugegriffen werden, so die Sprecherin gestern nach der Eröffnung in Krefeld.