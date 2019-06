Wirtschaft : IMR Recycling bekommt Gesundheitspreis der AOK

Krefeld Die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung liefert das Kapital für ein neues Sportprojekt – Life-Kinetik.

(sti) Simone Konjkav steht stellvertretend für eine neue Generation in der Schrott verarbeitenden Branche. Die Geschäftsführerin des Familienunternehmens IMR (Innovatives Metall Recycling) GmbH im Rheinhafen an der Hentrichstraße ist jung, gebildet, fachlich hochqualifiziert, motiviert und ehrgeizig. Sie kämpft mit ihrem Team aus 130 Beschäftigten gegen das immer noch schmuddelige Image der Schrottverarbeiter an. Mit Erfolg. So hieß es vor rund drei Monaten in der Rheinischen Post Krefeld.