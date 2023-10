Zeitgenössischer Tanz in Krefeld Liebeserklärung an den Flauschbademantel bei „Move!“

Krefeld · Das Move-Festival zum zeitgenössischen Tanz bot eine höchst ungewöhnliche Kombination: Eine Lesung mit Absage an die Leistungsgesellschaft und eine Performance als Ode an die Langsamkeit. Was den Abend so spannend machte.

01.10.2023, 12:55 Uhr

Kolja Huneck in seiner Performance „CM_30" Foto: Matthias Ziemer

Von Tina Schlegel

Über Formen des Widerstandes kann immer wieder diskutiert und philosophiert werden. Laut oder leise, durch Präsenz oder durch Abwesenheit – wie orientiert man sich in einer immer komplexer werdenden Welt? Die Autorin und Soziologin Nadia Shehadeh und der Artist Kolja Huneck waren am zweiten Wochenende der 22. Krefelder Tage für modernen Tanz, „Move!“, in der Fabrik Heeder zu Gast, Shehadeh las aus ihrem Buch „Anti-Girlboss“, Huneck präsentierte seine Licht-Performance CM_30. Beide setzten einen Kontrapunkt zum permanent getriebenen Rhythmus der Zeit.