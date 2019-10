Tanz in Krefeld : Krefeld feiert den Modernen Tanz

Beim Festival „Move!“ tritt die Anton Lachky Company aus Brüssel auf mit ihrer Produktion „Ludum“. Das komplette Programm ist zu finden unter www.krefeld.de/kulturbuero/move-18.-tage-fuer-modernen-tanz.de. Foto: Dahes

Krefeld Am Samstag, 12. Oktober, startet das Festival Move – Krefelder Tage für Modernen Tanz. Zum 18. Mal präsentiert sich die nordrhein-westfälische Tanzszene gemeinsam mit einem Gastland. Diesmal: Belgien. Es geht um persönliche und politische Themen, aber auch um Offenbach und Elektronik.

Was passiert, wenn Jacques Offenbach auf elektronische Musik trifft? Klare Antwort: Es kommt zur Invasion. Zumindest für die Emanuele Soavi incompany aus Köln. Sie ist Teilnehmer beim Krefelder Move-Festival, das am Samstag, 12. Oktober, in der Fabrik Heeder beginnt. Bis zum 23. November werden sich bei den 18. Krefelder Tagen für Modernen Tanz sieben aktuelle Produktionen aus Nordrhein-Westfalen vorstellen. Den Länderschwerpunkt bildet diesmal Belgien mit Gastspielen von drei Compagnien. Wallonie-Bruxelles International (WBI) gewährt dazu eine finanzielle Unterstützung.

„Wie facettenreich sich die flüchtige Kunstform Tanz einsetzen lässt, um relevante, politische, ganz persönliche und vielfältige Themen auf der Bühne zu verhandeln, ist im Festival wieder hautnah zu erleben“, sagt Dorothee Monderkamp, stellvertretende Leiterin des ausrichtenden Kulturbüros. Ein Beispiel sei „Invasion“. Die Produktion ist zum Jacques-Offenbach-Jahr entstanden. Sein Geburtstag jährte sich im Juni zum 200. Mal. „Offenbach und Elektronik, zeitgenössischer Tanz und Mode, Vergangenheit und Gegenwart, Kunst und Unterhaltung – all das trifft in „Invasion“ aufeinander und wird zu einer lustvoll-exaltierten Performance“, sagt Monderkamp. Die Kölner Compagnie hat ihre Produktion bereits im Sommer bei „Move in Town“ rund um die Hochschule open air gezeigt.

Oberbürgermeister Frank Meyer wird zur Eröffnung sprechen. Die beiden Hauptförderer des Festivals werden durch Bettina Milz vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und Christine Peters, Expertin für Performing Arts der Kunststiftung NRW, vertreten.

In „Il Dolce Domani“ treffen nach Jahren ohne Kontakt eine Frau und drei Männer in einem Ballsaal wieder aufeinander. Ihre Geschichten sind miteinander verwoben. Verbindet sie ein Geheimnis? Ein Verlust? Oder eine betrogene Liebe? Alle müssen sich den eigenen Schwächen und Unzulänglichkeiten stellen. Die Choreografie wurde 2015 beim Prix de la Critique in Belgien als beste Tanzperformance ausgezeichnet. Im Anschluss an die Aufführung lädt das Kulturbüro zum Move-Talk ein.

Cocoon Dance aus Bonn sind häufig zu Gast auf der Studiobühne. In „Ghost Trio B. – corps multiples“ begeben sich die Tänzer gemeinsam mit den Zuschauern auf die elementare Suche nach dem unbegreiflichen Körper. Die Gespenster sind Performer und Publikum gleichermaßen, denn die Compagnie verspricht ein sinnliches Spiel mit der eigenen Wahrnehmung und den Dimensionen von Raum, Zeit und Klang.

Die thematische und gestalterische Palette des Festivals ist bunt. Die Unmöglichkeit, den eigenen Körper zu verlassen (Foucault), zwingt die beiden Tänzer, des Kaiser Antonino Dance Ensembles aus Duisburg, in „L‘état des choses“ des je anderen Spiegel zu sein. Daraus entstehen Momente urkomischer Absurdität und berührender Fragilität, schildert Monderkamp. Die Kölner Choreografin Julia Riera lote in „Mira 7 – Thuley“ feinfühlig Grenzen und Begrenzungen aus. Drei professionelle Tänzer und zwei Jugendliche aus Afghanistan wollen das Gefühl der Fremde und Isolation spürbar machen und die Unruhe, die dem Wunsch nach und der Furcht vor Stille und Verbundenheit innewohnt, vermitteln. Die Inszenierung erhielt den Kölner Tanztheaterpreis.

Gleich zwei Choreografien bringt die Tchekpo Dance Company aus Bielefeld mit: das Duett „BetrAchtung“ und das Solo „Pour Miles D.“, eine Hommage an den Jazzmusiker und Komponisten Miles Davis. Mit „Papierstück“ wendet sich die Choreografin Barbara Fuchs im „Tanzkonzert für Schaulustige von 1- 99 Jahren“ an Kinder und Erwachsene gleichermaßen. In „The well in the lake“ erzählen die Choreografen Julio César Iglesias Ungo und Helder Seabra vom ewigen Kreislauf aus Schöpfung und Scheitern.

Aus Belgien werden außer der Compagnie Giolisu auch Ayelen Parolin und ihr Ensemble sowie die Anton Lachky Company begrüßt. Parolins Themen sind Verhaltensmuster und das Animalische im Menschen. „Autóctonos II“ zeigt, was es heißt, Teil einer Gruppe zu sein.

Zum Abschluss des Festivals kommt die belgische Produktion „Ludum“ von Anton Lachky auf die Bühne. Der Choreograf nennt es ein Puzzle Work, das Bewegungen organisiert und umorganisiert.

Zum Rahmenprogramm gehören Einführungen, Publikumsgespräche, eine Physical Introduction, ein Tanzfilmprogramm, eine Installation, ein Tanzworkshop, das Format tanz.backstage und ein musikalischer Ausklang zum Festivalende. Als Glanzlicht bezeichnet Organisatorin Monderkamp die Filminstallation von Mark Sieczkarek, Choreograph und ehemals Ensemble-Mitglied im Tanztheater Pina Bausch, und Kai Fobbe, Wuppertaler Videokünstler: „Sie realisierten den Tanzfilm „Malou & Dominique“, der nun in vielen Städten im öffentlichen Raum gezeigt wird.“ Die Installation ist ab 12. Oktober in der Eingangshalle des Krefelder Hauptbahnhofs und im Innenhof und den Foyers der Fabrik Heeder zu erleben sein.

Der Tanzworkshop für Menschen ab 55 Jahre war im vergangenen Jahr ein großer Erfolg und wird wieder angeboten. Ein Tanzfilmprogramm der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen zeigt unter dem Titel „Tanz!“ in einem rund 70-minütigen Programm zehn Tanzfilme, die zwischen 1999 und 2019 entstanden sind. Und außer in Gesprächen mit den Akteuren können sich die Zuschauer auch in der Reihe „tanz.backstage“ über Hintergründe informieren, sie können auf der Bühne der Fabrik Heeder Proben und den technischen Aufbau mitverfolgen.