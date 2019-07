Tanz in Krefeld : Hochschule wird zur Tanzkulisse

Krefeld Für „Move in Town“ hat Emanuele Soavi eine Choreografie rund um den Komponisten Jacques Offenbach kreiert. Als Open-Air-Produktion ist sie rund um die Hochschule Niederrhein zu sehen. Premiere ist am 13. Juli.

Sie haben es unter der Autobahnbrücke getan, am Rheinufer und unter den Platanen von Haus Schönhausen: Namhafte Tanzensembles machen im Sommer Orte, die jeder Krefelder kennt, zur Bühne: „Move In Town“ zeigt, dass Plätze und Straßen auf einmal ganz anders wahrgenommen werden, weil Künstler sie bespielen. Am Samstag, 13. Juli, und Freitag, 19. Juli, bildet die Hochschule Niederrhein die Kulisse für ein Open-Air-Gastspiel.

Choreograf Emanuele Soavi begeistert sich für die große Fensterfront unterhalb des Audimax. Diese Membran zwischen dem Innen- und Außenraum möchte er unbedingt in seine tänzerisch-musikalische Performance-Parcours „Larmes bouffes – Komische Tränen“ einbauen. „Ich finde den Ort sehr spannend“, sagt er mit Blick auf das lichtdurchflutete Foyer der Hochschule am Frankenring um. Bei den ersten Probetagen hat er festgestellt: „Man entdeckt hier immer Neues, Möglichkeiten und Elemente.“

Emanuele Soavi ist in Krefeld kein Unbekannter. Bei den Festivalreihen zum zeitgenössischen Tanz ist er mit seinen Tänzern gern gesehener Gast. Doch bisher kennt er nur die Studiobühne in der Fabrik Heeder. Jetzt wagt er sich in den freien Raum mit einer Open-Air-Produktion. Was die Zuschauer erwartet, will der Choreograf noch nicht verraten, nur so viel: „Wir werden eine Reise machen, eine Utopie-Reise mit den Darstellern, Zuschauern und Musik.“