Gastspiel Move in Town : Tanz als aufrüttelndes Natur-Erlebnis

Krefeld In der von wilder Natur überwuchernden Kulisse des Alten Stadtbads zeigte die Kompanie mercy/merighi „Zwischenwelten“: Poetisch schöne Bilder und politische Symbolhaftigkeit bewegten.

Am Rand sitzt der Tänzer Kenji Shinoe, in sich zusammengesunken. Am Stuhl lehnt ein Tablet, auf dem die Erde aus dem Weltraum zu sehen ist. Shinoe steht auf und steuert in schnellen Schritten auf die schmale Bühne vor den alten Warmwasserbehältern zu. Mit der E-Gitarre stimmt er leise Sounds an, die er im Loop laufen lässt. Narumi Saso und Julio César Iglesias Ungo kommen dazu. Wie ein Wirbelwind rauschen die drei am Publikum vorbei, berühren einander, fassen nach Armen, Gesicht und Beinen und steigern die Geschwindigkeit ihrer Bewegungen. Am Außenbecken sortieren sie sich neu. Wie Schlangen kriechen sie im Sand, wälzen sich, breiten ihre Arme weit aus und rennen, als wollten sie gleich abheben. Es sind wunderschöne Bewegungen, mit denen sie das Publikum immer wieder aufs Neue überraschen.