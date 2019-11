Vermisste Frau : Mordverdacht: 46-jähriger Krefelder in U-Haft

Der Mann wurde festgenommen und sitzt in U-Haft. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Seit fünf Monaten wird eine 35-Jährige aus Gelsenkirchen vermisst. Die Polizei ist sich sicher, die Kinderpflegerin ist tot. Seit gestern sitzt ihr Ex-Freund wegen des Verdachts des Mordes in Untersuchungshaft – ein 46 Jahre alter Krefelder.

Tagelang hatten die Ermittler wortwörtlich im Müll gestöbert, um Hinweise zum Verbleib einer 35-jährigen Frau aus Gelsenkirchen zu finden. Polizisten nahmen eine bestimmte Abfall-Charge in der Halle der Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) in Linn unter die Lupe. Zur Frage, inwieweit diese Spur hilfreich für die Festnahme eines 46 Jahre alten Krefelders war, hielt sich die Essener Staatsanwältin Sonja Hüppe gestern auf Anfrage unserer Redaktion bedeckt. Die Strafverfolgungsbehörde will zum jetzigen Zeitpunkt keine Details an die Öffentlichkeit geben.

Nur soviel: Die Ermittler glauben, den Mann gefunden zu haben, der Anna S. ermordet haben soll. Nach jetzigem Ermittlungsstand bestehe der dringende Tatverdacht, dass der am Dienstagabend Festgenommene Anna S. getötet habe. Der 46-Jährige sei gestern einem Haftrichter in Essen vorgeführt worden. Der habe die Untersuchungshaft wegen Mordes angeordnet, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen.

Info Der Mord im Strafgesetzbuch Der Paragrafen 211 des Strafgesetzbuches betrifft den Mord: (1) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. (2) Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.

Der Mann soll der Ex-Freund der verschwundenen Frau sein. Die Ermittler seien ihm durch „sichergestelltes Datenmaterial“ auf die Spur gekommen. Dabei handele es sich um „belastendes Videomaterial“. Über die näheren Umstände des Fundes und die Art der gespeicherten Bilder schweigt die Staatsanwaltschaft.

Der derzeit inhaftierte Mann soll in Krefeld im Wohnquartier Ecke Schwert- und Philadelphiastraße gelebt haben. Darüber hinaus übernachtete er bisweilen im Zimmer eines Hauses in der Nähe des Krefelder Polizeipräsidiums am Nordwall. „Die Ermittlungen gehen weiter“, betonte Staatsanwältin Sonja Hüppe. Der Verbleib des Leichnams der vermissten Frau ist nach wie vor ungeklärt. Leichensuchhunde seien relativ schnell im August vom Einsatzort EGN-Halle in Krefeld wieder abgezogen worden. Die Beamten hatten nicht ausgeschlossen, Körperteile der Vermissten zu finden. Die Suche ging weiter. Im Fokus standen Kleidung, Dokumente oder etwa ein rosafarbener Rucksack.

Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Gelsenkirchen hatten die Bevölkerung im Juni dieses Jahres um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten Anna S. gebeten. Die 35-jährige Gelsenkirchenerin hatte am Wochenende vom 23. Juni offensichtlich ohne erkennbaren Grund ihr gewohntes Lebensumfeld verlassen. Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass die Vermisste auch örtliche Bezugspunkte nach Krefeld hatte. Die Gelsenkirchenerin wurde wie folgt beschrieben: Circa 1,55 Meter groß, schulterlanges mittelblondes Haar, bunte lange Fingernägel, Bekleidung in der Regel auffallend farbig grell.