Toter Mann aufgefunden : Mordkommission in Krefeld nimmt 47-Jährige fest

Krefeld In einer Wohnung an der Steckendorfer Straße entdeckte die Polizei einen durch Stichverletzungen getöteten Mann aus Polen. Als tatverdächtig gilt seine frühere Lebensgefährtin.

Nachbarn sahen eine Katze am Fenster einer Erdgeschosswohnung an der Steckendorfer Straße in der Innenstadt kratzen und jämmerlich Miauen. Das machte sie skeptisch. Denn die Wohnung galt als unbewohnt und leer stehend. Der Mieterin war zum Monatsende gekündigt worden. Bereits am Dienstagabend hat die Polizei in der Wohnung einen leblosen Mann mit einer Stichverletzung in aufgefunden. Eine Tatverdächtige wurde festgenommen, das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag gemeinsam mit.