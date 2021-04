Mann aus Krefeld erstochen : Mordprozess in Dresden – Lebenspartner des Opfers sagt aus

Krefeld Der Lebenspartner des erstochenen 55-jährigen Krefelders aus Köln sagt im Prozess gegen den des Mordes angeklagten islamistischen Gefährder per Videoschalte aus.

Im Prozess nach der Messerattacke auf ein homosexuelles Paar aus Krefeld und Köln in der Dresdner Innenstadt will am Freitag der Lebenspartner des bei dem Angriff im Oktober 2020 getöteten Mannes aus der Seidenstadt aussagen. Er werde bei der Verhandlung vor dem Oberlandesgericht (OLG) Dresden per Video live in den Saal zugeschaltet, bestätigte Gerichtssprecherin Gesine Tews am Dienstag in Dresden. Der 53-Jährige aus Köln hatte den Messerangriff schwer verletzt überlebt. Nach Angaben des Dresdner Rechtsmediziners Andreas Engel hatte er „unglaubliches Glück im Unglück“. Das Tatmesser sei an einem Lendenwirbelkörper gestoppt worden, sagte der Gerichtsmediziner als Zeuge am ersten Verhandlungstag.