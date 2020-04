Wirtschaft in Krefeld : Moody’s hält Finanzanlage bei Outokumpu für hochspekulativ

Krefeld Das Unternehmen teilte mit, dass die Rating-Agentur aus New York die Zukunft des Stahlkonzerns negativ sieht.

Zum zweiten Mal in weniger als einem Jahr stuft die Ratingagentur Moody’s mit Sitz in New York den Stahlkonzern Outokumpu mit seinem größten Werk Deutschlands in Krefeld herab. im Juni des vergangenen Jahres stufte Moody’s eine Investition bei der finnischen Aktiengesellschaft noch als spekulativ ein. Seitdem hat das Unternehmen einiges versucht, um die negative wirtschaftliche Entwicklung zu stoppen. Dazu zählten unter anderem Personalabbau und Strukturveränderungen. Teile aus dem Dienstleistungs- und Verwaltungssektors des Unternehmens wurden beispielsweise nach Litauen ausgelagert. Hinzu kommen Stilllegungen und Zurückfahren der Schichtumfänge. In einigen Bereichen soll nur noch an vier Tagen gearbeitet werden.