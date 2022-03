Premiere in Montessori-Gesamtschule : Weihnachtliche Komödie im Frühling

Nach der geglückten Hauptprobe freuen sich die Schüler auf die Premiere des Stücks „Schöne Bescherung“. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Familienzoff unterm Tannenbaum - das geht auch im Frühling, wie die Schüler der Montessori-Gesamtschule beweisen. Nach langer Abstinenz aufgrund der Pandemie stehen sie endlich wieder auf der Bühne. Heute ist Premiere.

Die Aula der Maria-Montessori-Gesamtschule ist bereits vollständig bestuhlt. Insgesamt 250 Sitzplätze befinden sich vor der Bühne, auf der gerade der jahrgangsübergreifende Oberstufen-Literaturkursus probt. Es ist die große Hauptprobe vor der Premiere. Auf den ersten Blick irritiert das Bühnenbild. Ein reichlich, geradezu kitschig geschmückter Weihnachtsbaum steht an einer Ecke der Bühne. Und in der Tat handelt es sich bei dem Theaterstück um eine Weihnachtsgeschichte mit dem Titel „Schöne Bescherung“. „Wir haben zu Beginn des Schuljahres diskutiert, was wir aufführen wollen. Sehr schnell war klar, dass es eine Komödie sein soll. Nach der ganzen Zeit der Corona-Pandemie und so weiter fanden wir es wichtig, endlich mal wieder lachen zu können“, erzählt Lennart Rocker. Während seine Mitschüler und Mitschülerinnen proben, steht er als Vertreter des PR-Teams Rede und Antwort.

Noch mehr Details liefert Lehrer Raimund Schücker-Hermanns. „Wir haben im Jahr 2019 ein Stück einstudiert und drei Wochen vor der Aufführung kam der Lockdown. Alles war umsonst. Im vergangenen Jahr konnte die Aufführung dann nur vor 25 ausgewählten und getesteten Kollegen stattfinden. Jetzt wollten die Jugendlichen etwas Spaß und da habe ich gesagt: ‚Ich habe da ein Stück, das ich nur leicht umschreiben müsste.‘ Das fand sofort große Zustimmung“, erzählt der erfahrene Pädagoge, der bereits zum 31. Mal die Aufführung des Kurses inszeniert. Dann eilt er, nur im Bademantel bekleidet, davon und auf die Bühne.

Info Drei Aufführungen – Eintritt kostenfrei Das Stück „Schöne Bescherung“ des Literaturkurses der Jahrgangsstufen 12 und 13 der Montessori-Gesamtschule wird in der Aula der Schule am Minkweg aufgeführt. 400 Sitzplätze sind vorhanden. Die Karten sind im Sekretariat der Schule erhältlich. Restkarten sind auch am Abend zu bekommen. Es gelten die 3G-Regeln. Die Termine: Premiere Freitag, 25. März, um 19.30 Uhr, Samstag, 26. März, um 19.30 Uhr, Sonntag, 27. März, um 18.30 Uhr.

Jonathan Tillmann, einer der Schauspieler, der den Harvey, einen wenig beschaulichen und ziemlich waffennärrischen und gewaltaffinen Onkel, spielt, fällt für die Hauptprobe wegen eines positiven Covid-Tests aus. „Wir hoffen, dass er zur Premiere wieder dabei ist. Seine Viruslast ist gering und im Moment sieht es recht gut aus“, sagt der Lehrer. Sein Kursus übrigens brachte, wie er stolz erzählt, auch junge Menschen hervor, die heute auf der Bühne ihren Lebensunterhalt verdienen. „Der Bekannteste ist sicher David Werker, der heute als Comedian arbeitet und als Moderator in der Check24-Werbung oft zu sehen ist. Ein weiterer, David Meier, ist heute als Schauspieler am Theater Pforzheim. Aber darum geht es nicht hauptsächlich. Am meisten geht es um Spaß“, erzählt er. Das zeige sich auch an einer ehemaligen Lehrerin. „Frau Göttsches-Huschka ist eigentlich schon seit sechs Jahren in Rente. Trotzdem ist sie immer noch jedes Jahr dabei und schneidert gemeinsam mit dem Kurs die Kostüme“, sagt Schücker-Hermanns.

Pandemiebedingt konnten die Schüler der Maria-Monterssori-Gesamtschule lange nicht auf der Bühne stehen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Die Geschichte des Stückes erinnert thematisch ein wenig an den Weihnachtssketch von Loriot rund um das bekannte Spiel-Atomkraftwerk. Denn mit der weihnachtlichen Beschaulichkeit ist es nicht weit her. Das Ehepaar Neville (Tim Carraro) und Belinda (Nelly Sadowski) streitet sich viel und hält nur eine dünne Fassade gemeinsamen Glücks aufrecht. Zum Fest laden sie die Familie ein. Gast Clive (Joel Franiel) entwickelt dann jedoch mehr Interesse an Belinda, als er an seiner eigentlichen Freundin Rachel (Jette Korff) hat. Onkel Harvey sorgt mit Filmen von Gewalt und Krieg für Unmut, während Nevilles Schwager Bernard (Hannes Finke) unbedingt ein Puppentheater aufführen will. Die weiteren Darsteller: Fritz Leurer (Eddie), Leonie Baumbach (Phillis) und Olivia Wahle (Pattie).

Es entspannt sich eine wilde Geschichte aus zwischenmenschlichen Wirren, Missverständnissen und den typischen Weihnachtskonflikten, die Alan Ayckbourn („Großbritanniens populärster Gegenwartsdramatiker“, The Economist) 1980 unter dem Titel „Season’s Greetings“ schrieb, und die wie erwähnt mit wenigen Adaptionen für die Aufführung passte, was eines der Hauptargumente für die Auswahl war, wie Schücker-Hermanns erzählt.

Lange zitterten die Jugendlichen und ihr Lehrer darum, ob die Aufführung in diesem Jahr würde stattfinden können. Doch rechtzeitig vor dem gewählten Termin der Premiere am Freitag (25. März, 19 Uhr) fielen nun die Corona-Beschränkungen. Somit sind bis zu 400 Besucher zu den drei Aufführungen zugelassen. „Wir hoffen natürlich auf viele Zuschauer nach der langen Zeit der Pandemie und der Beschränkungen“, sagt Rocker.