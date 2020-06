Abiturfeier in Krefeld : Plan B und C für den Moltke-Abiball

Krefeld Gefeiert wird auf jeden Fall: Die Abiturientia des Moltke hat nicht nur einen, sondern gleich zwei Ausweichtermine für den Abiball und will sich von der Corona-Krise den Schulabschluss nicht vermiesen lassen.

Gerade weil das Schulende so abrupt kam, hatte sich der Abiturjahrgang des Gymnasiums am Molkteplatz besonders auf den Abiball gefreut. „Das wäre ein runder Abschluss unserer Schulzeit“, findet die Abiturientin. „Ich freue mich darauf, nochmal mit allen zu feiern und Erinnerungsfotos zu machen“, erzählt Huy. Der ursprüngliche Termin für den Abiball war der 19. Juni. Dass der nun wegen der Corona-Pandemie abgesagt ist, ist für die Schüler kein Problem. Denn sie haben sich längst auf einen neuen Termin im September verständigt. Fabienne Tressin ist zuversichtlich, dass der Abiball dann stattfinden kann, schließlich sind in ihrer Stufe nur etwas über 40 Schüler, die in diesem Jahr Abitur machen – und damit wäre die Gästeliste auch nicht allzu lang.