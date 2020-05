Niederrheinische Sinfoniker : Die wollen nur spielen

Info

Sinfoniekonzerte Beethoven-Abende: 25. und 28. August; Ragna Schirmer am 13. und 16. Oktober; Lara Boschkor am 11. und 15. Dezember; Bruno Weil 2. und 5. Februar; Mie Miki am 23. und 26. März; Konstantin Emelyanov am 4. und 7. Mai; Dirigierklasse am 22. und 25. Juni.

Chorkonzert Joseph Haydn „Die Schöpfung“, 2. Juni, 20 Uhr.

Kammerkonzerte „Kreutzersonate“ am 13. September; „Freigeister“ am 25. Oktober; „Trio, Quartett, Quintett ... Blech“ am 31. Januar; „Meister des Bläserquintetts“ am 14. März; „Zweisam“ am 18. April; „Hoch – Tief“ am 20. Juni; jeweils 11 Uhr.

Helden der Leinwand 17. April, 20 Uhr.

Krabbelkonzerte 6. November, 12. Januar, 28. April, jeweils 10.30 Uhr.

Internet Aktuelle Infos und weitere Termine unter www.theater-kr-mg.de.