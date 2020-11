Kultur in Krefeld : ,Konzertsäle gehören zu den sichersten Orten’

Mihkel Kütson, Chefdirigent der Niederrheinischen Sinfoniker. Foto: Gemeinschaftstheater Krefeld-Mönchengladbach/Matthias Creutziger

Krefeld Mihkel Kütson hat Hygienekonzepte erarbeitet und in kleiner Besetzung vor kleinem Publikum gespielt. Der Chef der Niederrheinischen Sinfoniker wünscht sich eine ernstzunehmende Analyse der Pandemie.

Es steht außer Frage, dass die Bundesregierung in der jetzigen Situation auf die steigenden Infektionszahlen reagieren muss, aber für uns in den Kulturbetrieben ist schwer nachvollziehbar, dass wir wieder als erstes in die Schusslinie geraten sind, obwohl wir über Monate sehr weitreichende Hygienekonzepte erarbeitet haben.

Es kommt mir persönlich so vor, also ob über die Sommermonate das Infektionsgeschehen nicht wirklich analysiert wurde und jetzt reflexartig mit viel zu wenig Differenzierung reagiert wird. Ein Diskoabend ist keinesfalls mit einem Konzertbesuch vergleichbar. Es ist unumstritten, dass die Konzertsäle mit ihren Belüftungssystemen und ausreichend Abstand zwischen den zuletzt sowieso sehr wenig zugelassenen Besuchern einer der sichersten Orte in der Öffentlichkeit sind und ganz gewiss nicht zur Infektionsverbreitung beitragen.

Am meisten tut mir der Wellenbrecher-Lockdown im Herzen weh für unsere freiberuflichen Kolleginnen und Kollegen, die ja schon seit einem halben Jahr größtenteils ohne Einkommen und ohne Perspektiven leben müssen, als Hochqualifizierte plötzlich unverschuldet von allen fallengelassen werden und sich in den Reihen der Hartz IV-Empfänger wiederfinden.

In den Gesprächen mit unseren Besuchern, die trotz der Corona-Angst, die jetzt massiv in der Luft schwebt und auch geschürt wird, ins Konzert und ins Theater gekommen sind, wird das große Bedürfnis nach seelischer Nahrung deutlich – und auch, wie dringend sie das Konzert- und Theatererlebnis brauchen. Wir merken, dass sehr viele Menschen uns und unsere Arbeit für lebensnotwendig halten und die Musik als Atemzug wahrnehmen.

Durch rigorose Abstandsregelungen, die bei uns schon seit Beginn der Pandemie durchgehend eingehalten werden, haben wir bis jetzt immer mit verkleinerten Orchesterbesetzungen gearbeitet. Wir haben unser großes Orchester in zwei kleine Orchester aufgeteilt, die streng getrennt voneinander agieren, um Kontakte einzuschränken und das Ansteckungsrisiko auch bei bloßen Verdachtsfällen, die glücklicherweise bislang noch nicht einmal vorlagen, zu minimieren.

Manche Kollegen haben sich seit einem halben Jahr nicht gesehen, was natürlich fatale Folgen für ein Orchester als künstlerischer und sozial lebendiger Organismus hat. Ein Instrumentalist ist wie ein Hochleistungssportler, der beständig in Übung bleiben muss. Das ist aber alleine kaum zu bewältigen. Und jede Art von Kunst lebt vom Energiefluss zwischen dem Künstler und seinem Publikum. Sonst sind wir des Ziels unseres Wirkens beraubt.

Was die wirtschaftliche Seite angeht, ist es vielen immer noch nicht bewusst, dass die Kultur mit ihren 1,8 Millionen Beschäftigten und einem Umsatz von 174 Milliarden Euro in der Kultur- und Kreativwirtschaft im Jahr 2019 – 2,3 Milliarden Euro tragen die Theater- und Konzertveranstaltenden dazu bei – weit über dem liegt, was zum Beispiel die so hochgelobte und geschützte Automobilindustrie erreicht. Da hängen viel mehr Existenzen dran, als vielen bewusst ist. Die Kultur muss endlich ernst genommen werden.

Ein Skandal ist, dass die gerade stillgelegten Musikschulen ebenfalls nur als Freizeitbeschäftigung und Hobby eingeordnet werden, obwohl der Musikunterricht in den Regelschulen bereits auf ein Minimum zurückgefahren worden ist. Um ein gebildeter Mensch zu sein, reicht es nicht aus, wenn man bloß Lesen, Schreiben und Rechnen kann.

In dieser Pandemie wünsche ich mir eine Differenzierung, eine ernstzunehmende Analyse und finanzielle Hilfen für die, die in der jetzigen Lage unter die Räder gekommen sind.

Mit pauschalen Verboten finden wir uns am Ende in der Situation, dass die professionelle Kultur ihre breite Basis verloren hat.

Die Stimmung bei der vorerst letzten Opernvorstellung am Samstagabend hat sehr an die Titanic erinnert. Auf der einen Seite der Kampf gegen den Untergang, auf der anderen Seite die Gewissheit über die gleich einsetzende Stille. Es war eine absurde Untergangsstimmung, eine morbide Atmosphäre.