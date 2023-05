Holocaust-Überlebender berichtet an der Hochschule Niederrhein „Das Gehirn kennt keine Vorurteile“

„Ich bin in einer jüdischen Familie geboren“, sagt Weintraub, der am 1. Januar 1926 als Sohn eines Altkleidersammlers und einer Wäschereibetreiberin in Lodz/Polen zur Welt kam. „Ich habe keinen Glauben“, erklärt er im Verlauf seines Vortrags, „hätte ich einen Glauben gehabt, hätte ich ihn in Auschwitz gelassen.“ Weintraub bezeichnet sich als Menschen, als Humanisten, als jemanden, der mit sich selbst im Reinen ist, der seinen Frieden gefunden hat und der hofft, dass die Spirale des Bösen und des gegenseitigen Vernichtens endlich zerbrochen wird. Auf Einladung des Vereins „Zweitzeugen“ und insbesondere von Matthias Haken vom Katholischen Hochschulzentrum Lakum hat Weintraub den Weg an den Niederrhein gefunden. Er schildert ausführlich und nachdenklich machend sein Schicksal.