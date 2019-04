Hans-Hennig von Grünberg hört 2020 auf : Hochschule braucht neuen Präsidenten

Mönchengladbach/Krefeld Hans-Hennig von Grünberg steht nach neun Jahren als Präsident der Hochschule für eine dritte Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Er sucht eine neue Herausforderung, bleibt aber bis Februar 2020.

Oliver Schaulandt (oli) ist Redakteur am Newsdesk der Rheinischen Post in Krefeld.

Die Hochschule Niederrhein muss einen neuen Präsidenten suchen. Nach über neun Jahren an der Spitze hat Präsident Prof. Hans-Hennig von Grünberg (53) mitgeteilt, für eine dritte Amtszeit nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Die Stelle ist derzeit neu ausgeschrieben. Von Grünberg bleibt bis zum Ende seiner Amtszeit im Februar 2020 an der Hochschule. Auf Abschiedstournee fühlt sich der Hochschulpräsident aber noch nicht, dafür habe er noch zu viel vor. Hans-Hennig von Grünberg: „Ich freue mich darauf, in den nächsten Monaten weiter mit aller Kraft an so spannenden Projekten wie zum Beispiel der Cyber-Security-Academy zu arbeiten.“ Von Grünberg war 2010 von der Uni Graz an den Niederrhein gekommen. „Es waren wunderbare Jahre hier, aber man muss sich von Zeit zu Zeit neu erfinden. Genau das möchte ich jetzt tun und habe das meiner Hochschule frühzeitig mitgeteilt, sagt er. Welche Aufgabe von Grünberg als nächstes übernimmt, ist nicht bekannt