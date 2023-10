Neueröffnung in der Krefelder Innenstadt Möbelland zieht ins frühere Habel-Haus

Krefeld · Einer der größten Möbelhersteller der Türkei will endlich auch in Deutschland Flagge zeigen. An der Hochstraße soll auf vier Etagen der weltweit größte Schauraum für Kelebek-Produkte entstehen. Mustafa und Nuray Bardakci haben das Geschäft eingefädelt.

25.10.2023, 16:25 Uhr

Das so genannte Habel Haus in der Krefelder Innenstadt an der Hochstraße hat eine lange Geschichte: Unter anderem waren dort Unternehmen wie Boecker, Planet Sports und die Buchhandlung Habel ansässig. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Die Eröffnung des weltweit größten Schauraums des türkischen Möbelproduzenten Kebelek könnte noch in diesem Jahr in der Krefelder Innenstadt an der Hochstraße im früheren Haus der Buchhandlung Habel erfolgen. Alle Verträge seien unterzeichnet, berichteten die Franchisenehmer Mustafa und Nuray Bardakci – sowohl mit Kebelek als auch dem Vermieter der knapp 3000 Quadratmeter Ladenfläche über vier Etagen. Der Mietvertrag beinhalte eine Laufzeit von zwölf Jahre. Das Franchise-Abkommen sein unbefristet, berichteten die beiden.