Reihe Modernes Banking : Was beim Hauskauf zu beachten ist

Krefeld Auch wenn die Zinsen historisch niedrig sind: Beim Kauf und Verkauf von Immobilien gilt es einen kühlen Kopf zu bewahren und ein paar Expertenregeln einzuhalten. Gut ist: Finanzierungen sind heute sehr flexibel und können an die Lebensplanung der Käufer angepasst werden.

Es ist ein verblüffend einfacher Rat: „Wohnen Sie auf Probe, als hätten Sie ein Eigenheim.“ Immobilienexperte Ulrich Roggendorf von der Volksbank Viersen meint nicht das Gebäude, sondern die finanzielle Belastung: Wer ein Haus kauft und einen Kredit aufnimmt, sollte einmal testen, wie das so ist mit der monatlichen Belastung. Kommt man klar? Wird es eng? Muss man plötzlich jeden Cent umdrehen? Der Traum vom Eigenheim ist immer noch ein wichtiger Lebenstraum für die Deutschen. Das erfahren Roggendorf, Leiter Privatkunden der Volksbank Viersen, und seine Kollegen täglich. Laut Statistischem Bundesamt leben derzeit etwa 42,1 Prozent der deutschen Haushalte in den eigenen vier Wänden, rund 57,9 Prozent sind Mieterhaushalte – das ist die niedrigste Quote in Europa . Kein Wunder in einem dicht besiedelten und hochentwickelten Land mit Ballungszentren, in dem sich die Immobilienpreise auf teils hohem bis sehr hohem Niveau bewegen.

Doch auch in Zeiten des Zinstiefs, in denen Geld günstig zu haben, gilt es einen kühlen Kopf zu bewahren, wie Roggendorfs Rat zeigt: Monatliche Belastung ist monatliche Belastung. Fachleute wie er empfehlen auch weiterhin, dass man einen gewissen Anteil an Eigenkapital mitbringen sollte: „Eine Faustregel ist, dass man mindestens die Kosten für den Hauskauf, also mindestens 13 Prozent mitbringen sollte“, sagt Wolfgang Holthausen, Bereichsleiter Privatkunden und Vermögensmanagement der Volksbank Krefeld . Überhaupt gilt weiterhin: „Jeder Euro, den man mitbringt, macht die Finanzierung leichter.“

Dennoch: Auch in Zeiten der Globalisierung gibt es für die meisten Familien den Punkt in ihrer Lebensplanung, an dem sie sesshaft werden. Gerade mit Kindern führt man ungern ein Nomadenleben. Was den Standort angeht, suchen viele Käufer eher in der Region als in einer Stadt, besonders dort, wo die verkehrliche Anbindung an die großen Städte gut ist. „Die Zugverbindung von Kempen nach Düsseldorf spielt eine wichtige Rolle auch beim Hauskauf“, sagt Alexander Höges, Vermögensbetreuer bei der Volksbank Kempen-Grefrath; auch P+R-Standorte wie am Bahnhof Nettetal oder in Viersen-Boisheim seien wichtige Knotenpunkte. Im Ganzen ist der Siedlungsdruck in der Region Krefeld/ Kempen/ Viersen recht hoch. „In Brüggen oder Nettetal ist die Nachfrage höher als das Angebot“, resümiert Holthausen, „da kommen schon mal auf ein Baugebiet mit 20 Grundstücken 400 Bewerber.“ Was einen nicht abschrecken sollte: „Viele Kommunen werben immer wieder mit günstigem Bauland um Familien“, berichtet Holthausen.