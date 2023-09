Mode-Wochenende in der City Modenschauen bei „Krefeld pur“ begeistert gefeiert – heute, Sonntag, geht es weiter

Die kleinen Besucher zieht es hingegeben zum umherwandernden Schwan im plüschigen Fell. So manches Erinnerungsfoto wird mit Schwan geschossen. Bunte Herbstfarben, eingefangen in Gestecken, ausgefallener Schmuck von Katja Vorscht, die unter anderem alte Schmuckstücke zu neuen Kreationen verarbeitet und mit dem Werkstoff Porzellan formschöne Stücke schafft – an markanten Plätzen in der Stadt treffen die Besucher auf die unterschiedlichsten Stände. Sich ein Autogramm am Stand vom KEV abholen oder sich am Stand von Laura Stertenbrink mit Textilien, insbesondere der Wolle auseinandersetzen und dabei lernen, dass ein Schaf 2,5 Kilogramm Wolle trägt und es in Deutschland 1,5 Millionen dieser Tiere gibt - Krefeld ist vielschichtig und modern.