Krefeld : Modellversuch zur Sprachförderung an Kita Kuhleshütte

Krefeld In der Kindertageseinrichtung (Kita) Kuhleshütte findet in Zusammenarbeit mit der Mediothek und dem Kommunalen Integrationszentrum der Stadt (KI) das NRW-weit angelaufene Pilotprojekt "Sprachschatz - Bibliothek und Kita Hand in Hand" statt. Die beteiligten Organisationen arbeiten an einem "Baukastensystem" zur Sprachförderung. In einer in der Kita gegründeten "Medien-AG" testet eine Gruppe von rund 30 vierjährigen Kindern einmal wöchentlich ausgewählte Medien aus der Mediothek: Bilderbücher, Handys, Tablets und "Tiptoi Stifte".

"Monatlich gibt es dann ein neues Thema mit neuem Material", sagt Simon Hoffmann, stellvertretender Mediotheksleiter. In diesem Monat ist das Thema "Stop Motion Film" in Verbindung mit dem Buch "Die kleine Raupe Nimmersatt" angesagt. Die Module, die sich als pädagogisch wertvoll, sprach- und fremdsprachenförderlich herausstellen und von den Kindern angenommen werden, sollen in das "Baukastensystem" übernommen und gegebenenfalls später auf andere Kitas übertragen werden.

(RP)