Prognose für 2040: Modellrechnung: Krefelds Einwohnerzahl sinkt weiter

Krefeld Die Konkurrenz für Krefeld ist groß. Düsseldorf, der Rhein-Kreis Neuss und sogar Mönchengladbach und der Kreis Viersen haben im Ringen um Einwohner bis zum Jahr 2040 die Nase vorne. Die Bevölkerungszahl ist kein Selbstzweck.

Laut Modellrechnung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW) sinkt die Bevölkerungszahl in der Seidenstadt von aktuell 226.700 auf 223.400 in 2040. Das ist ein Minus von 1,5 Prozent. In der Landeshauptstadt, dem südlichen Nachbarn Meerbusch und im weiteren Neusser Kreisgebiet sowie in der Vitusstadt Mönchengladbach steigt die Einwohnerzahl. Im Kreis Viersen überwiegt die Zahl der Zugezogenen der Summe der Fortgezogenen um 7,9 Prozent. Für das Minus sorgt das Ergebnis bei der Aufrechnung von Todesfällen und Geburten (minus 10,9 Prozent).