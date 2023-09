Mode und verkaufsoffenes Wochenende Krefelds Mega-Mode-Wochenende - was Sie über „Krefeld pur“ wissen müssen

Der Höhepunkt des Mode-Wochenendes ist die Siegerehrung der Design-Talente. Sie stehen am Ende ihre Modeausbildung oder am Anfang ihrer Karriere und sind bereits von einer Jury ausgewählt worden. Ab 20. September haben sie Gelegenheit, ihre Kreationen in den Atelier-Containern zu präsentieren. Ihre Kollektionen haben jeweils den Fokus auf Nachhaltigkeit und tragen so einladende Titel wie „Gold“, „Everything is fluid“, „Death of Man“ oder „Play Pause“. Das Krefelder Juryteam wählt drei Kollektionen aus, die bei der Verleihung auf dem Catwalk zu sehen sind.