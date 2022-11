„Sozialkaritatives Zentrum“ in Krefeld : MobiSatt: ein gesundes Mittagessen und Spielzeug für Krefelder Kinder

Krefeld Tafel und Mobifant starten gemeinsam ein neues Projekt: Der große Saal im Obergeschoss der Tafel am Westwall wird zum Winterquartier für die mobile Aktion.

Ein gesundes, warmes Mittagessen und Spielzeug – das sollte doch eigentlich für jedes Kind normal sein. Weil das aber leider immer noch nicht so ist, starten die Tafel und die Spielaktion Mobifant – im Trägerwerk kirchliche Jugendarbeit – ein neues Projekt: „MobiSatt“. Der Hintergrund: Seit rund einem Jahr hat die Krefelder Tafel im „CVJM-Haus“ am Westwall 37-39 einen neuen Standort für die Lebensmittelausgabe – und das Gebäude soll zu einem „sozialkaritativen Zentrum“ werden, so Hansgeorg Rehbein, Vorsitzender der Tafel Krefeld .

Für das neue Angebot hat die Tafel den Raum renoviert: Die Küche hat Tanja Kirsch-Boy über Ebay gekauft, 55 Stühle wurden in einer Behindertenwerkstatt aufgearbeitet. Im Regal stehen erste Bücher, in einer Kiste warten bunte Lego-Steine auf Bastler… Gegessen wird an einem großen Tisch, wobei sich Jansen vorstellen kann, den Raum als Bistro für kleinere Gruppen umzugestalten. Wichtig ist ihm, dass das Konzept für den Winter-Mobifant ebenso niederschwellig ist wie die Aktionen auf Spielplätzen: „Wir sind glücklich über das Winterquartier. Jeder kann kommen. Die Kinder sollen in einem netten, geschützten Raum aufwachsen.“