Mobilität ist in Krefeld wichtiges Zukunftsthema

Krefeld Der Ausbau von Fahrradachsen in Nord-Süd- und in West-Ost-Richtung erhöht die Chancen umweltgerechter Möbilität.

(sti) An die Mobilität der Zukunft denkt SPD-Ratsherr Jürgen Hengst, wenn er an Stadtentwicklung und den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) denkt. Mobilität sei nicht nur ein unverzichtbarer Wirtschafts- und Standortfaktor, er sei auch identitätsstiftend für die Alltagskultur und habe unmittelbare Wirkung auf die Attraktivität Krefelds und die Lebensqualität der dort lebenden Menschen“, erklärte der planungs- und verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion. Ausbau und Stärkung dieser Infrastruktur seien daher wesentliche Forderungen sozialdemokratischer Verkehrspolitik, betonte der Radfahrer aus Leidenschaft.

Merkmal einer modernen Planungs- und Verkehrspolitik müssten daher stadtplanerische Maßnahmen sein, mit der die Chancen einer umweltfreundlichen Mobilität verbessert würden, so Hengst. „Wird ein Neubaugebiet geplant, muss eine gute ÖPNV-Anbindung von Beginn an mit gedacht und auch realisiert werden. In bestehenden dicht besiedelten Wohngebieten und Quartieren, in denen eine attraktive ÖPNV-Anbindung noch fehlt, muss nachgebessert werden“, forderte der SPD-Politiker.