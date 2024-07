Mittelalter in Krefeld Darum ist Krefeld eine Burgenstadt

Burgen in Oppum und Fischeln sind lediglich aus schriftlichen Quellen, Landkarten oder mündlichen Überlieferungen bekannt. Andere blieben als Bodendenkmal erhalten. Ein gutes und auch sichtbares Beispiel stellt die eisenzeitliche Wallburg auf dem Hülser Berg dar. Sie ist die wohl älteste, bekannte Befestigungsanlage in Krefeld und stammt aus dem vierten oder dritten Jahrhundert vor Christus – eine einzigartige Anlage am Niederrhein. Die Burganlage ist leicht im Wald zu entdecken. Ein Weg zwischen Aussichtsturm und Eremitenquelle durchschneidet die Wälle. Die Gräben an der südlichen Spitze der eiszeitlichen Endmoräne sind gut zu erkennen. Der innere und größere Graben soll bis zu acht Meter breit und zwei Meter tief gewesen sein. Die gut 3,50 Meter hohe „Mauer“ bestand wohl aus zwei Holzpalisaden, deren Zwischenraum mit Erde angefüllt war. In ihrer Ausdehnung ist die Burg an der weitesten Stelle fast 300 Meter breit.