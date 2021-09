Veranstaltung in Krefeld : K3-City wird am Wochenende zum Paradies für Brettspieler

Gesellschaftsspiele sind derzeit besonders beliebt. Im K 3 -City gibt es viel zum Ausprobieren. Foto: Marijana Sipus

Krefeld In 66 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz wird am Samstag und Sonntag gespielt. Krefeld ist bei „Stadt - Land - Spielt!“ mit am Start.

(ped) Die Würfel liegen parat, die Ereigniskarten sind gemischt, die Spielfiguren einsatzbereit. Denn das zweite Septemberwochenende steht in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Zeichen des Brettspiels. Unter dem Titel „Stadt-Land-Spielt!“ finden die Tage des Spiels statt. Und Krefeld spielt mit: am Samstag und Sonntag, 11. und 12. September, jeweils von 11 bis 19 Uhr im K3-City, Mariannenstraße 106.

„Angesprochen sind dazu alle Menschen, die gemeinsam am Tisch ein analoges Spiel spielen wollen“, sagt Marijana Sipus, die seit vielen Jahren den Krefelder Teil des Spiele-Events organisiert. „Es ist eine Non-Profit-Veranstaltung, bei der es nur um den Spaß geht“. Wer mitmachen möchte, kann eigene Spiele mitbringen oder vor Ort Spiele ausleihen. „Wir haben für jeden Geschmack etwas dabei: Familien-, Würfel-, Kartenspiele, aber auch Kenner- und Expertenspiele“, so Sipus. Und es gibt auch immer Leute, die Spielregeln erklären können.