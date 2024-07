Literarischer Sommer in Krefeld Die Chronauten des Ilija Trojanow

In der letzten knappen Stunde des Abends ging es um Ilija Trojanows neuen Roman „Tausend und ein Morgen“, erschienen 2024 bei S. Fischer. Der Autor hat für diese Utopie „Chronauten“ erfunden, denen eine Zeitreise in die Vergangenheit behutsame Veränderung der Geschichte möglich macht. „Es entsteht ein neuer Parallelweg der Geschichte“, sagt Trojanow, „wir erfinden Narrative, um uns das Unerklärbare erklärbar zu machen.“ Im Roman geschieht das in der Karibik der Piraten, in Sarajewo 1984 und auch während der russischen Revolution. Das Buch hat einen hohen historischen Gehalt und besitzt sprachliche Virtuosität mit lyrischen und poetischen Anklängen.