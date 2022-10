Traditions-Kabarett in Krefeld : Mit den „Krähen“ von Krefeld zum Mars

Krefeld „Krähloaded – Neugestartet fliegt‘s sich leichter!“ hieß es am Wochenende im Krefelder Stadtwaldhaus. Im ausverkauften Saal stellten die Krähen ihr neues Programm vor. Standing Ovation und Zugaben gehörten dazu.

Die Stimmen von Udo Paniczek und Bernhard Schauws in Krefelder Platt lassen die ersten Schmunzler auftauchen. Mit einem Schlag flammen dann die Lichter auf der Bühne auf und das achtköpfige Ensemble des Traditions-Kabaretts „Die Krähen“ flattert singend über die Bühne ins Publikum. Ein ungewohnter Anblick. Statt schwarzem Outfit und gelber Fliege sind es bunt schillernde Kostüme, die an die Beatles erinnern, wobei das Krähenlied auch auf bekannten Songs dieser bekannten Band basiert. „Krähloaded – Neugestartet fliegt‘s sich leichter!“ ist eingezogen. Mit neuen Gesichtern, neuen Kostümen und neuem Bühnenbild wird alles anders, lautet die Begrüßung durch Peter Gronsfeld. Er blickt charmant auf die beiden vergangenen Jahre zurück. „Früher hieß es, umgibt dich mit positiven Menschen. Heute sieht das anders aus“, spielt er auf die Coronazeit an. Die Inflation, das inzwischen merkwürdige Zusammenspiel zwischen Angebot und Nachfrage, das Gendern, Bill Gates – seine Themen sind breit aufgestellt. In seinem glitzernden Kostüm steht er nicht eine Sekunde auf der Bühne still, womit er seine tempogeladene Rede bestens untermalt.