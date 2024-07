Premiere für Tour de Ville Mit dem Cocktailglas durch Krefeld flanieren

„Es ist superschön“, schwärmt Emily. Sie gehört zu einer Gruppe von fünf jungen Frauen im Alter zwischen 20 und 23 Jahren, die den Abend auf dem Westwall 11 bei „Gloriette“ gestartet haben. Alle fünf haben es sich auf dem Rasen vor der Bar bequem gemacht, hören der Musik zu, kichern und erzählen. „Wenn so etwas angeboten wird, muss man das auch nutzen“, bemerkt Liv. Es sei toll, dass kein Eintritt gezahlt werden müsse, fügt Emily an. Dem schließen sich Ewa, Lena und Lilith an. Das „Gloriette“ soll an diesem Abend aber nicht ihre einzige Station bleiben. Man wolle die beiden anderen Locations ebenfalls besuchen, sagt die Mädelsclique. Doch zunächst einmal begeistert das lockere Ambiente am Westwall. Die Mitarbeiter an der langen Außentheke haben alle Hände voll zu tun. Bier, Wein und Cocktails gehen am laufenden Meter über die Theke. An den, auf dem Grün des Westwalls aufgestellten Tischen sitzen die bestens gelaunten Gäste unterschiedlichsten Alters, begleitet von der Musik, die von den DJs aufgelegt wird. Nebelschwaden wabern über den eigens gesperrten Straßenbereich. Wie in einem Club gehört auch der Disconebel zu dem Erlebnis Open Air. Während die einen zur Musik mitswingen, liefern die nächsten die ersten Tanzschritte. Der Westwall mutiert zur Disco.